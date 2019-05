RG-strategi sikrer landet milliard-gevinst

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 01. maj 2019 - 10:08

Administrerende direktør Mikael Thinghuus fokuserede på Royal Greenlands generalforsamling tirsdag på de overordnede linjer, når det gjaldt effekten af den strategi, som selskabet i de senere år har fulgt.

Fokus på Grønland

Strategien har fokuseret på, at selskabet skulle koncentrere sig om fiskeri i Grønland og Nordatlanten frem for at være mellemhandlere af fisk, som man ikke selv havde fanget.

Det har medført frasalg af virksomheder i blandt andet Polen og strategien har år efter år øget selskabets bundlinjeresultat.

Strategien har imidlertid også haft stor betydning for Grønlands samlede økonomi ud over udbytte, skatter og fiskeriafgifter.

Mere Greenland og mindre Royal

- Royal Greenland er gået fra at være Royal til virkelig at være mere Greenland, fastslog Mikael Thinghuus og fremlagde en planche, hvor selskabets økonomiske bidrag til samfundet var gjort op.

Følgende parameter ligger til grund for opgørelsen:

Skat

Løn

Afgifter

Lokale indkøb

Indhandling

Udbytte

Det samlede økonomiske bidrag til samfundet landede i 2018 på 2,3 milliarder kroner, hvilket er én milliard kroner mere end for blot fem år siden.

En hel lufthavn

- Ja, vi taler vel om en hel lufthavn, lød det muntert fra Mikael Thinghuus, der rettede blikket mod Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen, der repræsenterede ejerne: Selvstyret.

RG-direktøren lod også en bemærkning falde til Henrik Sandgreen, KNAPK-formanden, der sad på første tilskuerrække under generalforsamlingen.

Fiskerne har ofte været ude at kritisere Royal Greenlands indhandlingspriser. En opgørelse viste imidlertid, at den gennemsnitlige kilo-indhandlingspris over en årrække var steget fra 10,54 kroner til 14,77 kroner.

500 millioner kroner er returneret

- Og så bliver jeg så træt, når jeg læser kommentarer fra læsere i Sermitsiaq.AG, som henviser til, at Royal Greenland for år tilbage fik 250 millioner kroner i lån og 250 millioner kroner i aktiekapital. Lånet er for længst tilbagebetalt, og vi har over de seneste år via udbytter så rigeligt tilbagebetalt de øvrige 250 millioner kroner, fastslog Mikael Thinghuus, der samtidig kunne konstatere, at selskabets egenkapital desuden er vokset med flere hundrede millioner kroner og i år er på knap 1,5 milliarder kroner.