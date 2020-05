RG kasserer fem tons stenbiderrogn

Merete Lindstrøm Mandag, 11. maj 2020 - 10:42

Ustabil og manglende arbejdskraft har længe været et problem for Grønlands fiskeindustri. I april måned betød det, at flere tons frisk stenbiderrogn røg i ”skraldespanden” i stedet for ud til forbrugerne.

Royal Greenland oplyser til Sermitsiaq.AG, at det skete lige omkring lønudbetaling d. 24. april og lønudbetalingen ved månedsskiftet.

I det tidsrum steg de indhandlede mængder voldsomt, som følge af, at Polar Raajat lukkede for indhandlingen, lyder forklaringen fra Royal Greenland. I forvejen er stenbiderfiskeriet gået virkelig godt i år i forhold til sidste år, oplyser KNAPK til Sermitsiaq.AG.

Det betød at de normale 38 fiskere, der indhandler stenbiderrogn til Royal Greenland, pludselig blev til 68 fiskere, der ville af med deres fangst.'

Hjælp fra Maniitsoq

Royal Greenland indførte i den forbindelse et maksimum på fire tønder pr. fisker pr. dag, for at dæmme op for problemet med manglende personale til at forarbejde rognen.

I samme ombæring blev der sendt omkring 11 tons stenbiderrogn til fabrikken i Maniitsoq, som i et vist omfang havde mulighed for at afhjælpe situationen.

Men på trods af de forskellige tiltag, var Royal Greenland altså nødt til at smide næsten fem tons stenbiderrogn væk, fordi det blev dårligt, inden de kunne nå at forarbejde det.

D. 6. maj meldte Naalakkersuisut ud, at sidste indhandlingsdag for stenbider i områderne Nuuk og Maniitsoq var torsdag d. 7. maj.