RG investerer i kinesisk online-selskab

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 05. maj 2020 - 10:33

Royal Greenland vil under den alvorlige corona-krise, der vil koste selskabet et trecifret millionbeløb i år, udvikle sit onlinesalg direkte til forbrugerne.

Via en investering i et kinesisk e-commerce-selskab, der er specialister inden for onlinesalg af fisk, håber Royal Greenland at kunne indhøste den nødvendige viden, så man kan rulle online-handelen ud til resten af de markeder, som selskabet opererer på.

Købt sig ind i selskab

-Vi har købt en ejerandel på 20 procent i det kinesiske firma. I forhold til Europa, så har kineserne faktisk en velfungerende onlinehandel med fødevarer. I Europa er det faktisk kun på non-food-produkter, at onlinehandelen fungerer. Vi har masser at lære på det område, fortalte salgsdirektør fra Royal Greenland, Bruno Olesen, på en online-pressekonference mandag eftermiddag.

Royal Greenland kunne oplyse, at det kinesiske marked egentlig har klaret sig rimeligt godt og ligger på næsten samme niveau som sidste år.

- Nu bliver det spændende, om vi kan afsætte det samme antal hellefisk som sidste år, når vi nu går ind i højsæsonen, sagde Bruno Olesen. Skalreje-salget har også været upåvirket i Kina trods corona-krisen.

Han kunne oplyse, at markeder som Spanien og Polen er lyspunkter, når eksempelvis hele torskesalget til fish & chips i Storbritannien pludselig er gået i nul.

Flere år med lavere priser

- Priserne er over en bred kam presset, og vi regner med, at der kan gå mellem et til tre år, før priserne igen er tilbage på rette niveau, oplyste administrerende direktør Mikael Thinghuus.

- Når vi er en virksomhed, som har råd til at beskytte vore medarbejdere og sikre, at fiskerne kan indhandle deres produkter, så har vi en forpligtigelse til at gøre det. Godt nok presser det i sidste ende salgspriserne, men jeg synes, at det er den mest ansvarlige måde at gøre det på, siger Mikael Thinghuus, der samtidig indrømmer, at denne strategi ikke er gangbar i flere år.

Hvordan 2020-regnskabet vil lande er umuligt at forudse, da det afhænger af, hvor lang tid de forskellige markeder reagerer i forhold til corona-krisen, hvor nedlukninger har sendt food service-markedet (salget til kantiner, restauranter, messer osv, red.) ned i indeks 20 set i forhold til 2019.

Købekraft

- Det er også spændende at se, når corona-situationen normaliserer sig, hvordan købekraften er over for vore produkter. Vi må ikke glemme, at rigtig mange millioner mennesker er blevet arbejdsløse. Alene i USA handler om næsten 30 millioner mennesker, sagde Mikael Thinghuus.