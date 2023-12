RG hiver amerikaner ind på ledende post

Thomas Munk Veirum Onsdag, 06. december 2023 - 10:53

Royal Greenland har taget endnu et skridt i en varslet omstrukturering af virksomhedens ledelse.

Det selvstyreejede fiskeriselskab har således ansat amerikanske Joanna Hutchins som executive vice president (EVP) for marketing og bæredygtighed. Det oplyser Royal Greenland i en pressemeddelelse.

Joanna Hutchins har ifølge selskabet stor erfaring inden for markedsføring og branding i internationale sammenhænge.

- Jeg glæder mig både til at blive en del af Royal Greenland og bo i Nuuk, udtaler Joanna Hutchins. Royal Greenland

Hun har blandt andet været Global Brand Development Manager i Unilever, som er en af verdens største producenter af dagligvarer.

- Hun har især arbejdet meget i Asien, hvor hun var ansvarlig for Unilevers markedsføring og drift på tværs af Kina, Japan, Korea, Hong Kong og Taiwan, skriver Royal Greenland og Hutchins karriere.

- Jeg ser frem til, i samarbejde med mine nye kollegaer, at tage fat i opgaven med at styrke Royal Greenlands globale og nationale markedsføring og sammen skabe et endnu stærkere brand, udtaler Joanna Hutchins.

CEO i Royal Greenland, Susanne Arfelt Rajamand, glæder sig over, at Royal Greenland er lykkes med at få en kompetent og erfaren profil til stillingen:

Forlangte plan for ledelse i Grønland

- Royal Greenland er jo en grønlandsk virksomhed, der sælger grønlandske fiskeriprodukter i det meste af verden, herunder Asien. Det bliver en stor fordel for os, at få Joannas internationale erfaringer i spil, så vi kan komme til at stå endnu stærkere på de internationale markeder, udtaler Susanne Arfelt Rajamand.

Tilbage i august meldte Royal Greenland ud, at man foretog en organisatorisk ændring i koncernens ledelse, hvor EVP for Marketing og Bæredygtighed er en ny direktørstilling placeret fysisk i Grønland.

Udmeldingen kom i forlængelse af et krav fremsat af Naalakkersuisut på selskabets generalforsamling. Her forlangte formand for Naalakkersuisut, Múte B. Egede (IA), at Royal Greenland fremlægger en plan for, at selskabets direktører skal være bosat i Grønland.

Ifølge Royal Greenlands udmelding i august kommer ledelsen til at se således ud efter ændringerne: