Reykjavik: Teenagere må sove længere

For lidt søvn går ud over teenageres psykiske velbefindende. Sammenhængen mellem søvn og mental sundhed er betydelig. Det er forklaringen på, at man i Reykjavik har besluttet at give skolebørn i teenagealderen en ekstra time at sove i om morgenen.

Teenagebørnene skal tidligst møde klokken 8.50, og byens skoler får endda lov til at vælge et senere tidspunkt på dagen, hvis det passer bedre ind i skemaplanlægningen, skriver det islandske medie Vísir.

Der er tale om et tre-årigt forsøg, og byens folkeskoler vil gennemføre ændringerne til efteråret 2024.