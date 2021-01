Revisionsudvalg: Yderst kritisable forhold i fiskeridepartementet

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 22. januar 2021 - 14:41

En udvidet forvaltningsundersøgelse, som Deloitte har gennemført på bestilling af Revisionsudvalget under Inatsisartut, afslører en yderst lemfældig sagsbehandling i fiskeridepartementet, der har ansvaret for landets vigtigste erhverv: fiskeriet.

Kritisabelt, yderst kritisabelt og yderst kritisabelt.

Ja ordene er yderst belastende for Jens Immanuelsen, der er den øverst politisk ansvarlige for departementet, og den alvorlige kritik fra Revisionsudvalget rejser spørgsmålet om hans fremtid på posten.

Yderst kritisabelt

Revisionsudvalget opridser i to punkter kritikkens alvor:

Udvalget finder det overraskende og yderst kritisabelt, at Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug:

Har undladt at håndhæve en række bestemmelser i hhv. fiskeriloven og bekendtgørelser med hjemmel heri.

Ikke har efterlevet sagsbehandlingsloven regler vedr. pligt til at begrunde skriftligt meddelte afslag m.v.

Mangelfulde ansøgninger

Det viser sig, at ansøgninger til licenser i såvel det havgående som kystnære fiskeri er mangelfulde, uden at departementet har skredet ind og krævet den nødvendige dokumentation fra ansøgerne, der blandt andet tæller nogle af de største fiskeriselskaber i Grønland.

Fiskeridepartementet har set igennem fingre med kravet om, at en ansøgning skal indeholde eksempelvis dokumentation for ejerbog, målebrev og nationalitetsbevis. I adskillige tilfælde mangler disse oplysninger, og licenser er dermed godkendt på et ufuldstændigt grundlag.

Ingen skriftlig dokumentation

Det fremgår, at fiskeridepartementets administration er yderst mangelfuld, hvor medarbejderne ikke opretter sagsmapper og laver sagsnotater, så der foreligger en skriftlig dokumentation for, hvorfor man har ageret, som man har gjort, hvilket er i strid med normal forvaltningspraksis.

Revisionsudvalget finder det også "yderst kritisabelt", at departementet ikke har kunnet tilvejebringe skriftlig dokumentation for årsagen til, at et selskab har fået afslag på en ansøgning. I henhold til lov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning er det et krav at skriftlige afslag skal begrundes.

Det glæder imidlertid Revisionsudvalget, at man tilbage i oktober sidste år blev orienteret af departementet om, at "begrundede svar er indført" i departementet.