Returpantsystem: Naalakkersuisut afviser Brugseni og Pisiffik

Jensine Berthelsen Søndag, 10. december 2023 - 13:01

Det forhold at Nuuk Imeq lukker og slukker 1. januar 2024 har givet en række udfordringer for alle involverede. Det gælder også i forhold til returpantsystemet.

Brugseni og Pisiffik har ellers igennem Grønlands Erhverv søgt om at få dispensation for at returpantsystemet først bliver taget i brug for deres vedkommende i slutningen af marts 2024 i stedet for ved årsskiftet.

Men Naalakkersuisut afviser ansøgningen med henvisning til at andre butikker er klar til det nye returpantsystem:

- Under behandlingen af dispensationsansøgningen har Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø været i dialog med andre aktører i det nye returpantsystem. Disse aktører forventer at være klar med en automatisk løsning eller en manuel løsning pr. 1. januar 2024, siger departementet i en pressemeddelelse& af lørdag den 9. december, og departementet henviser til Naalakkersuisuts beslutning:

- På baggrund af disse oplysninger har Naalakkersuisut vurderet, at detailhandlen har haft den fornødne tid til at blive klar til igangsættelse og har mulighed for at anvende manuelle løsninger i det nye returpantsystem og derfor afvises dispensationsansøgningen.

Grønlands Erhverv har i forbindelse med ansøgningen sagt til KNR, at det ikke er muligt at etablere maskinerne i alle Brugsenis og Pisiffiks butikker, ligesom de to store detailkæder har også henvist til at reglerne om returpantsystemet har ladet vente på sig og at de ikke har været i stand til at tilpasse sig det nye returpantsystem da man ikke kendte til hvilke regler der ville gælde.