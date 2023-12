Nyt pantsystem: Mere end 200 forskellige emballager kan returneres fra nytår

ESANI A/S

Jensine Berthelsen Fredag, 15. december 2023 - 13:27

Fra 3 forskellige typer returflasker, nemlig den "store" 1/2 liter sodavandsflaske af plastik, den lille 25 cl. sodavandsflaske af glas og ølflasken på 33 cl. af glas, som vi er vant til at returnere og få 2 kroner pr. stk. ud af, til mere end 250 forskellige slags emballager af glas, plastik og metal.

I forbindelse med det nye returpantsystem, vil emballagerne blive udstyret med stregkoder og hvis modtagere af brugt emballage ikke har automat, vil der blive uddelt poser med QR-kode:

- Vi har nu et klart system for, hvordan returemballagerne skal håndteres. Flaskeemballage genkendes på stregkoder og hvis stregkoden er er indmeldt i det nye pantsystemsystem udbetales der pant. Hvis der ikke er nogen automat i et givent bosted, vil butikkerne modtage poser, der er udstyret med QR-kode og butikkerne kan således modtage emballagerne, fortæller direktør i ESANI, Frank Rasmussen til Sermitsiaq.AG.

Frank Rasmussen understreger at det er op til detailhandelen og andre importører at bestemme, hvilke produkter de vil sælge, så variationen af returemballagen kan også tilpasses, men fælles for alle, skal emballagebekendtgørelsen overholdes.

Forskellige posestørrelser skal indikere mængderne

Der bliver altså to slags retursystemer, den ene "fuldautomatisk", det er det system butikkerne i byerne kommer til at bruge:

- Eksempelvis i Tasiilaq, hvor borgerne igennem mange år ikke har haft mulighed for at være en del af Nuuk Imeq´s retursystem, men hvor butikskunderne nu får mulighed for at komme af med deres brugte emballager.

Sådan ser den nye automat ud. Den kan modtage og registrere hvilke typer emballage der bliver returneret fra brugerne. ESANI A/S

Det andet system er manuelt behandlet retursystem, det system kender især bygdeborgerne, hvor de kan gå til deres dagligvarebutik, hvor butikkens medarbejdere modtager og behandler returemballagen manuelt. Butikkerne vil i forbindelse med det nye returpantsystem få tildelt poser med forskellige størrelser, der skal indikere antallet af de returnerede emballager og disse poser bliver udstyret med QR-koder.

Her er et eksempel på en speciel pose til specielle emballager, som butikker uden automater skal bruge. ESANI A/S

- Uanset om det er det ene eller det andet system, der bliver brugt, så skal vi samle emballagerne og sikre, at antallet er i overensstemmelse med det angivne mængder, før vi sender emballagerne til Danmark, hvor vores samarbejdspartnere modtager emballagerne og derefter behandler dem til genanvendelse.

Magenta sørger for den teknologiske del af systemet

Den digitale understøttelse af den nye pant-ordning består af 2 dele, nemlig opkrævning af pant, når emballagen indføres i Grønland, og udbetaling af pant til virksomheder (forretninger, kiosker, restauranter o.lign.), når borgerne har leveret emballagen tilbage.

Det er informationsteknologiselskabet Magenta, der sørger for den teknologisk udvikling af returpantsystemet. Virksomheden har baser i København, Aarhus og Nuuk.

Skattestyrelsen i Grønland skal i det nye system opkræve pant af importerede drikkevarer, mens ESANI A/S sørger for indsamling af emballage og udbetaling af pant til forretningerne. Det er Magenta Grønland, der leverer IT-delen af det nye pantsystem til både ESANI og Skattestyrelsen.

Hos Skattestyrelsen implementeres returpantindberetningen som en udvidelse af det nye toldsystem, som Magenta også er i gang med at udvikle.

Således er der arbejdet for at sikre at borgerne nemt kan returnere brugte emballager fra det nye år, hvor den nye bekendtgørelse træder i kraft.