Rettighedsråd får nye medlemmer

Thomas Munk Veirum Lørdag, 02. december 2023 - 11:48

Der er blevet valgt fem nye medlemmer til Rådet for Menneskerettigheder. Medlemmerne udpeges af Inatsisartut for en 4-årig periode, og der er for nylig holdt et konstituerende møde, fortæller rådet i en pressemeddelelsen.

Forperson Qivioq Løvstrøm blev genvalgt til at fortsætte på posten, og hun håber, at der vil blive afsat penge til rådet, så det kan fortsætte sit arbejde:

- Udover monitoreringen af menneskerettighederne her i Grønland, består en stor del af vores arbejde i oplysningsarbejde. Hvis befolkningen ikke kender til deres rettigheder, kan de heller ikke kræve at få dem opfyldt.

- Det gode oplysningsarbejde vi har udført indtil nu, har vi kunne løfte på grund af de midler vi har fået fra Nordatlantpuljen. Puljemidlerne har vi i perioden 2021-2024, og vi håber naturligvis at vi får mulighed for at fortsætte indsatserne, til størst mulig gavn for alle, siger forperson Qivioq Løvstrøm.

Nye medlemmer er: Niels Skifte, Arnanguak Schmidt, Tukumminngiaq Olsen Lyberth, Ulunnguaq Markussen og Christina Johnsen

De afgående medlemmer for denne gang er: Katrine Nathanielsen, Arnajaaq Lynge, Sara Olsvig, Gujo Thorsteinsson og Lise Mørup Dalsgaard.

Rådet for Menneskerettigheder ser nu således ud: