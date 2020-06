Rettighedsråd betænkelig ved forslag til indrejseregler

Thomas Munk Veirum Torsdag, 11. juni 2020 - 17:55

Selvstyret har sendt en bekendtgørelse i høring, der fastsætter betingelserne for indrejse, når genåbningen går ind i fase et på mandag.



Bekendtgørelsen indeholder de elementer, som Naalakkersuisut tidligere har præsenteret i grove træk.



Blandt andet fastsætter den, at der må rejse 600 personer ind i Grønland om ugen, og at flyselskaber skal ansøge hos Departement for Boliger og Infrastruktur, hvis de vil have en del af kvoten.

Rådet for Menneskerettigheder er dog betænkelige ved, at Selvstyret foreslår at bruge en paragraf, der giver politiet adgang til lokaler og lokaliteter uden en retskendelse. Private boliger er undtaget for reglen.

For stort et indgreb

Politiet får mulighed for at gå ind i lokaler uden retskendelse, når de skal kontrollere, om nogen bryder bekendtgørelsens paragraf 6.



Den handler om, at personer, der ankommer til Grønland, ikke må deltage i forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v., før det kan anvises, at de ikke er smittet med Covid-19.



De må heller ikke opholde sig i offentlige institutioner eller forretninger.



Men det er et for stort indgreb i ellers grundlovssikrede rettigheder, vurderer Rådet for Menneskerettigheder:

Mangler proportionalitet

- Jeg kan ikke se, at proportionaliteten af indgrebet står mål med den smitterisiko, samfundet lige nu står overfor. Typisk skal der være direkte fare for liv og legeme, førend politiet kan entrere privat ejendom uden retskendelse, siger Lise Mørup Dalsgaard fra Grønlands Råd for Menneskerettigheder.



- Tidligere har man godt kunne få en retskendelse med kortvarsel, hvis det var nødvendigt, fortsætter hun.



Forslaget til bekendtgørelsen er kun sendt i høring på dansk, og den er foreslået til at træde i kraft på mandag.