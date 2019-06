Rettighedsorganisation og plastikbekæmpere fletter fingre

redaktionen Tirsdag, 04. juni 2019 - 11:53

ICC og 'Plastic not so fantastik' skal arbejde sammen for at mindske og nedbringe plastikforbruget.

- Samarbejdsparterne er glade for Inatsisartuts beslutning, som indeholder at pålægge Naalakkersuisut om at udarbejde en handlings- og indsatsplan, der skal tage sigte på at nedbringe forbruget af plastik. Endvidere pålægges Naalakkersuisut at samarbejde med kommunerne, forretningslivet samt andre interessanter. Det forventes at Naalakkersuisuts handlings- og indsatsplan bliver fremlagt Inatsisartut under deres forårssamling 2020, oplyses det i en pressemeddelelse.

Som frivillige interessanter har aktivistgruppen “Plastic not so fantastic” og ICC holdt møde og blev enige om at samarbejde om at organisere workshops/borgermøder første gang efteråret 2019 for at bidrage til indsamling af forslag og viden som Naalakkersuisut kan bruge til deres kommende forslag til Inatsisartut til handlings- og indsatsplan til nedbringelse af plastikforbrug, meddeler Hjalmar Dahl, Præsident for ICC Grønland.