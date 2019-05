Fra retten: Dømt for sex med mindreårig

Redaktionen Onsdag, 15. maj 2019 - 08:48

En 32-årig mand er blevet 40 dages betinget anbringelse på anstalt for sex med en mindreårig pige.

Det skriver AG.

De to var på det tidspunkt kærester, og det er baggrunden for, at dommen blev gjort betinget - hvilket betyder, at den 32-årige kun skal afsone på anstalt, hvis han begår tilsvarende kriminalitet.

Selv var han knap fyldt 30 år, da han indledte forholdet med den dengang 14-årige pige, som blev gravid og fik en abort godt et halvt år efter de var blevet kærester.

- På den ene side er du betydeligt ældre og som den voksne, burde du have sat grænsen. På den anden side var der tale om et kæresteforhold, sagde retsformand Mette Munck Grønbæk om begrundelserne for dommen.

Den 32-årige modtager dommen, mens anklagemyndigheden udbeder sig 14 dages betænkningstid for at over- veje om dommen skal ankes til Grønlands Landsret.

