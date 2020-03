Rettelse: Sermersooqs nødberedskab

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 18. marts 2020 - 13:55

OBS: Kl. 16.14 Tidligere har Sermersooq meddelt, at alle kontorer lukker. Det er ikke tilfældet og kommunen har bedt os meddele følgende, red.

I administrationen i Nuuk er alle medarbejdere, der har mulighed for det, blevet sendt hjem, men skal stadig passe deres arbejde. En stor det af disse medarbejdere kan stadig kontaktes via telefon eller e-mail. Telefonomstillingen vil stadig være åben.

Skoler og daginstitutioner vil fra i morgen tidlig overgå til nødberedskab. Det betyder, at der vil være mulighed for at personer, der har et driftskritisk arbejde, kan aflevere deres børn til pasning samme sted som normalt, idet alle skoler og døgninstitutioner opretholder et nødberedskab.

Driftsmæssige ændringer

For at mindske risikoen for spredning af Covid-19 har Kommuneqarfik Sermersooq foretaget en lang række ændringer i driften.

Det vil være muligt at få personlig betjening i borgerservice med forudgående tidsbestilling via telefon eller e-mail. Det samme gør sig gældende, hvis man skal melde sig ledig ved Majoriaq.

I Socialservice er det stadig muligt at få personlig betjening, men der lukkes kun et begrænset antal borgere ind af gangen, og alle borgere opfordres til henvendes sig telefonisk.

Det har tidlige fremgået af kommunes hjemmeside, at disse kontorer lukker for offentligheden. Det var en fejl, lyder meddelelsen fra kommunen.