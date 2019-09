Rettelse: Ingen stigning i rejseudgifter for Formanden for Inatsisartut

Walter Turnowsky Torsdag, 19. september 2019 - 10:38

I en artikel bragt onsdag 18. september oplyste Sermitsiaq.AG, at rejseudgifterne for Formanden for Inatsisartut var steget fra 106.113 kroner i 2017 til 573.071 kroner i 2018.

Dette er imidlertid ikke korrekt. Rejseudgifterne i 2018 var på sammenlagt 87.563 kroner, altså lidt lavere end året før.

Misforståelsen opstod fordi der i årsberetningen for Inatsisartut for 2018 optræder en tabel, hvor der i en linje med titlen 'Rejseudgifter i kr. Inklusiv administrationsudgifter' for 2017 er noteret 106.113 kroner og i 2018 573.071 kroner.

Det viser sig imidlertid, at man fra 2017 til 2018 har ændret opgørelsesmetoden, således at der for 2018 i linjen for rejseudgifter er noteret de samlede driftsudgifter for Formanden for Inatsisartut (selvom der fortsat her er en difference på 2.071 kroner på grund af en mindre uoverensstemmelse i konteringen).

Ud fra en tabel bagerst i beretningen kan man regne sig frem til ovenstående, korrekte tal for rejseudgifterne, som altså lå på 87.563 kroner.