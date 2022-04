Retssikkerheden på socialområdet er truet

Redaktionen Fredag, 08. april 2022 - 15:43

Karina Adsbøl, der er løsgænger i Folketinget, har bedt socialminister Astrid Krag (S) redegøre for, i hvor mange tilfælde forældre til grønlandske børn i Danmark, der i forbindelse med en forældrekompetenceundersøgelse i perioden 2018-21, er blevet udsat for intelligenstesten WAIS-4 og eller Rorscharch-testen?

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Spørgsmålet er stillet i forlængelse af Sermitsiaqs artikler om, at grønlandske familier udsættes for disse test, selvom professor i udviklingspsykologi ved Aarhus Universitet, Dion Sommer, kalder det »skandaløst«, at man bruger sådanne test på grønlændere, der kommer med en anden kulturel og sproglig baggrund.

Ingen opgørelser

Astrid Krag gentager, hvad hun flere gang har sagt, nemlig, at »Regeringen beskytter børn i Danmark mod svigt og mistrivsel, uanset hvilken baggrund, de har.«

Dertil påpeger hun, at man i Danmark forsøger at give den bedst mulige hjælp til de børn og unge, som har brug for det.

