Retssikkerheden øges i forhold til PET

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 27. august 2019 - 10:31

Den 2. oktober skal politikerne i Inatsisartut behandle en ”anordning” om PET, hvis formål er at sikre en tidssvarende lovregulering af PET’s virksomhed i Grønland.

PET blev i Danmark den 1. januar 2014 underlagt en ny lov, hvor der blev etableret et tilsynsorgan, som skulle styrke kontrollen med PETs arbejde. Og ”sikre retssikkerheden for de personer, som er genstand for PETs undersøgelser”.

Fire hovedelementer

PET-loven indeholder fire hovedelementer:

En lovregulering af PET’s opgaver, som i altovervejende grad svarer til de opgaver, som PET allerede varetager i dag.

En lovregulering af PET’s indsamling, indhentning, videregivelse og sletning af oplysninger.

Oprettelse af et uafhængigt tilsyn med efterretningstjenesterne.

Mulighed for adgangen til indsigt i oplysninger hos PET.

- Der findes i dag ikke en særskilt lovgivning for PETs udøvelse af opgaver i Grønland, hvorfor dette udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Politiets Efterretningstjeneste fremsættes, hedder det i forelæggelsesnotatet fra Naalakkersuisoq for Justitsområdet Ane Lone Bagger til 1. behandlingen, der vil ske den 2. oktober i Inatsisartut-salen.

Formålet

- Formålet med loven er alene at sikre, at der er den fornødne åbenhed og kontrol med tjenestens virksomhed og de vilkår, som denne arbejder under i Grønland. Det skal understreges, at forslaget ikke vurderes at give PET videre rammer for behandling af oplysninger om personers lovlige politiske virksomhed, end det allerede er tilfældet i dag, fremgår det af forslaget.

Anordningen indeholder også særlige undtagelser i forhold til skatte- og sociallovgivningen, så vederlag, udbetalt af PET, kan holdes fortrolige.