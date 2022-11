Retssag om manddrab i Aappilattoq begynder

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 15. november 2022 - 07:44

En 34-årig mand skal for retten i Kujalleq Kredsret, tiltalt for at have begået drab. Retssagen starter tirsdag den 15. november, og forventes at blive afsluttet torsdag.

Manden er tiltalt for drab på en 35-årig mand i bygden Aappilattoq ved Nanortalik i Sydgrønland den 14. august 2021.

Ifølge anklageskriftet, som Sermitsiaq.AG har fået aktindsigt i skulle manden have dræbt en anden mand ved at have stukket ham adskillige gange i ryggen med en kniv.

Anklagemyndigheden går efter syv års anbringelse i anstalt, såfremt den tiltalte bliver dømt.

Databedrageri oveni

Udover tiltalen for manddrab, er manden også tiltalt for at have overtrådt kriminallovens paragraf 105 op til flere gange. Paragraffen drejer sig om databedrageri, og den tiltalte er står anklaget for at have brugt en anden persons hævekort op til flere gange i forskellige butikker og cafeer i januar og februar, 2019.

Han skulle angiveligt blandt andet have købt en riffel, kikkertsigte og patroner med et hævekort, der ikke er hans eget.

Dommen forventes at falde torsdag den 17. november.