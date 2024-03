Retssag om Christiania-drab begynder til sommer

Ritzau, Kassaaluk Kristensen Fredag, 01. marts 2024 - 16:58

Der er afsat en hel stribe retsmøder til at behandle straffesagen mod fem mænd, som er anklaget for at have planlagt og udført et dødeligt skudangreb ved bygningen "Stjerneskibet" på Christiania i august i fjor.

Københavns Byret oplyser fredag til Ritzau, at sagen skal behandles over en periode på fem en halv måned fra 12. august til 29. november. 19 retsdage er der i alt afsat.

Datoerne er blevet fastsat efter et retsmøde, hvor anklagemyndigheden og de tiltaltes advokater har medvirket for at finde datoer, hvor alle havde mulighed for at deltage.

En 30-årig mand mistede livet og fire blev såret, da to mænd ankom på elcykler til bygningen "Fredens Ark" og gik til "Stjerneskibet", hvor de affyrede mindst 23 skud.

Mindst en grønlandsk mand er blandt ofre, der er ramt af skud, mens flere grønlændere, der opholdt sig i og udenfor Stjerneskibet var vidner til skudepisoden.

Torsdag blev sagens anklageskrift offentliggjort, og her fremgår det, hvordan angrebet efter anklagemyndighedens opfattelse ned i detaljen blev planlagt.

Flugtbiler og elcykler blev fremskaffet og anbragt på strategiske lokaliteter. Våben og tøj blev tilvejebragt, og det blev ligeledes planlagt, hvordan det skulle skaffes af vejen. Og i slikbutikker købte gerningsmændene taletidsstartpakker, så de kunne kommunikere via ikke-sporbare mobilnumre.

Offentliggørelsen af anklageskriftet falder sammen med, at politiet endnu en gang har gennemført en midlertidig nedlukning af Pusher Street.

Onsdag i denne uge rykkede politiet ind og ryddede gaden for hashboder. Og derefter blev politiet på stedet frem til midnat torsdag.

Aktionen var varslet på forhånd og er et led i politiets strategi, som på lang sigt skal føre til en permanent lukning for hashhandlen i Pusher Street.

Fire af de tiltalte i straffesagen nægter sig skyldige. De er alle varetægtsfængslet. En femte mand er på fri fod, da politiet ikke har haft held til at pågribe ham. Han er efterlyst internationalt.

/ritzau/