Retssag begynder i dag: Anklageskriftet indeholder 50 forbrydelser

Anders Rytoft Mandag, 08. maj 2023 - 07:45

Forsøg på manddrab, vold, blufærdighedskrænkelse, bedrageri og hærværk. Ifølge anklagemyndigheden har en mand begået ikke mindre end 50 forbrydelser siden 2020. Det fremgår af et anklageskrift, som Sermitsiaq.AG har fået indsigt i.

Tilbage i marts 2021 blev manden idømt 8 måneders anbringelse i anstalt for vold og trusler. Nu, to år efter, har anklagemyndigheden på baggrund af et nyt anklageskrift med flere og mere omfattende lovovertrædelser fremlagt et krav om, at dommen ved Sermersooq Kredsret ophæves, og at manden i stedet idømmes 4 år og 6 måneder.

'Jeg dræber dig'

Ifølge anklageskriftet har manden 13. oktober 2022 revet en person i håret og derefter forsøgt at stikke vedkommende i brystet tre gange med en brødkniv. Offeret får afværget angrebet, men bliver jagtet af manden, som igen og ikke under ti gange forsøger at stikke vedkommende i brystet. 'Jeg dræber dig', siger manden angiveligt i situationen.

Samme dag kaster manden ifølge anklageskriftet en vodkaflaske efter to betjente, som begge dukker sig for ikke at blive ramt. Herefter løber manden direkte mod dem med en kniv hævet over hovedet. Han stopper, da der bliver afgivet et varselsskud, men kaster istedet knive mod betjentene. Efter anholdelsen af manden, skulle han angiveligt have sagt: 'Vent og se, hvad der sker, når jeg bliver løsladt'.

Vold og blufærdighedskrænkelse

Manden er også anklaget for tidligere at have slået en kvindes hoved mod en genstand mindst fem gange på en adresse i Nuuk. To år efter gør han noget lignende i Paamiut, da han 9. juli 2022 gentagne gange slår en kvinde i ansigtet. Manden river hår ud af hovedet på hende og stikker en finger i munden på hende, inden han hiver hende rundt, så hun får et sår i munden samt blå mærker på kroppen.

4. juni, en måned forinden, har manden antastet en kvinde i fjeldet i Paamiut, hvor han ifølge anklageskriftet har rørt ved hendes inderlår og kønsdele uden på tøjet.

Stort bedrageri i Pisiffik

41 ud af i alt 50 forhold handler om bedrageri Pisiffik, hvor manden primært har bedraget sig til taletidskort og flere kartoner cigaretter ad gangen ved svigagtigt at opgive et nummer fra en firmakonto.

Foruden den skærpede anbringelsesdom kræver anklagemyndigheden, at manden betaler 55.156 kroner i erstatning til Pisiffik samt 5.000 kroner til kvinden, som blev antastet og krænket i fjeldet.