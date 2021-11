Retsreportage: En på alle måder tragisk sag

Redaktionen Torsdag, 18. november 2021 - 10:46

- Jeg kan sige, at jeg har fortrudt, at jeg har været med til det.

Den 19-årige mand er tydeligt berørt, da han tirsdag eftermiddag i sidste uge får ordet efter mere end fire timers procedurer fra anklageren og de i alt fem tiltaltes forsvarere. Det skriver avisen AG.

En af de øvrige tiltalte, på 18 år, stemmer i, da ordet bliver hans:

- Jeg ønsker at gå i skole på søfartsskolen og håber på, at jeg ikke skal for lang tid i anstalten. Jeg har også fortrudt meget at have været med til det.

»Det« henviser til de unge mænds fatale handlinger i form af så grov vold mod en mand i 40’erne, at manden ifølge obduktionsrapporten døde af kvælning af sit eget blod. Manden var stukket i maven med en kniv, hvilket ikke var afgørende for hans endeligt.

Det var derimod tramp og spark på hoved og krop og slag med et kosteskaft. Forud for den ugelange retssag i kredsretten har de tiltalte erkendt, at de begik vold mod den forurettede. Men de nægtede alle at have til forsæt at dræbe ham.

Ville give lærestreg

Under sagen kom det frem, at de ville straffe manden, give ham en lærestreg, fordi han i en årrække havde fysisk mishandlet sin kone, en kvinde i 30-erne, der i sagen var tiltalt for at have opfordret i hvert fald en af de fire unge mænd til at tæske sin mand, som hun på daværende tidspunkt var blevet separeret fra.

Manden var dømt en gang for vold mod kvinden, blev det afsløret under procedurerne, og derudover havde han tre anmeldelser for vold. Blandt andet et overfald i april 2020, hvor hun fik bidt noget af sit øre af. Den 45-årige nåede ikke at blive stillet for en domstol tiltalt for vold, inden han døde den pågældende tragiske oktobernat sidste år. Han var, ifølge flere af forsvarernes procedurer, aldrig blevet fremstillet i grundlovsforhør, endsige tilbageholdt i forbindelse med voldsepisoderne.

