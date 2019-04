Retningslinjer for god selskabsledelse skal fornyes

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 25. april 2019 - 08:54

En artikelserie i Sermitsiaq.AG hen over påsken har afdækket, at der er stor forskel på, hvordan de selvstyreejede virksomheder forholder sig til de syv år gamle retningslinjer for god selskabsledelse, der har til formål at skabe gennemsigtighed, så man blandt andet undgår mytedannelser.

På baggrund af et svar fra Formandens Departement må man formode, at visse selskaber skal være noget mere meddelsomme, når det gælder direktionernes løn- og ansættelsesforhold, som Sermitsiaq.AG’s artikelserie har fokuseret på.

- I det omfang, der er selskaber, som i større eller mindre omfang afviger fra retningslinjerne for god selskabsledelse, bliver det taget op med selskabet i de strukturerede drøftelser, der gennemføres mellem selskabets ledelser og Formandens Departement, oplyser departementet i en mail til Sermitsiaq.AG.

Krav om overensstemmelse

- Målet er naturligvis, at der er god overensstemmelse mellem retningslinjerne og hvert enkelt selskabs praksis, lyder det.

Tilbage i 2012 blev retningslinjerne indført, og således er der noget, der tyder på, at det kun er et enkelt selskab – Tele Greenland – der fuldt og helt lever op til retningslinjerne.

Revision

Formandens Departement mener imidlertid, at de syv år gamle retningslinjer trænger til en revision.

- Det er derfor besluttet, at der skal foretages en gennemgang og opdatering af retningslinjerne, for at sikre retningslinjernes fortsatte gyldighed og legitimitet, oplyser Formandens Departement.

Det er planen, at bestyrelsessekretariatet i Formandens Departement inden årets udløb har sendt de reviderede retningslinjer ud til de selvstyreejede selskaber.