Resultat: Rød blok har flertallet

Walter Turnowsky Onsdag, 05. juni 2019 - 20:30

Resultatet af folketingsvalget i Danmark viser et rødt flertal allerede inden de nordatlantiske mandater er talt op.

Rød blok får således 91 mandater, hvilket er et mere end nødvendigt for et flertal. Blå blok får 79 mandater. Ny Borgerlige kommer ind i folketinget, derimod lykkedes det ikke for det omstridte parti Stram Kurs at komme over de to procent.

Alternativet, som står uden for blokkene, får fem mandater.

Samlet set ser resultatet således ud:

Socialdemokratiet: 25,9 procent, 48 mandater

Venstre: 23,4 procent, 43 mandater

Dansk Folkeparti: 8,7 procent, 16 mandater

Radikale Venstre: 8,6 procent, 16 mandater

SF: 7,7 procent, 14 mandater

Enhedslisten: 6,9 procent, 13 mandater

Konservative: 6,6 procent, 12 mandater

Alternativet: 3 procent, 5 mandater

Nye Borgerlige: 2,4 procent, 4 mandater

Liberal Alliance: 2,3 procent, 4 mandater

Stram Kurs: 1,8 procent, 0 mandater

Kristendemokraterne: 1,8 procent, 0 mandater

Klaus Riskjær Petersen: 0,9 procent, 0 mandater