Restriktive atlantbilletter kan nu ændres

Merete Lindstrøm Mandag, 18. maj 2020 - 15:43

Grunden til, at Air Greenland åbner op for refundering og ændring af de ellers restriktive og billigere billetter, er den helt særlige situation, som kunderne oplever i forbindelse med covid-19. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

- Vi ser, at mange på grund af covid-19 står i en svær situation, og det har vi fuld forståelse for. Derfor er jeg glad for, at vi har indgået en aftale med Selvstyret om fortsat atlantbeflyvning, siger siger administrerende direktør hos Air Greenland, Jacob Nitter Sørensen.

Selvstyret køber pladser

Selvstyret går med aftalen ind og opkøber et vist antal pladser på flyvningerne, så Air Greenland får dækket nogle af omkostningerne ved at flyve flere afgange, selvom der ikke er passagerer til at fylde flyende op.

- Det er med til at sikre vores forretningsgrundlag og på den baggrund, har vi nu mulighed for at imødekomme de kunder, der ønsker at ændre eller refundere deres restriktive atlantbilletter, siger direktøren.

Tre afgange fra juni

Med de nye muligheder, forventer Air Greenland et anderledes rejsemønster og har dermed ændret yderligere i fartplanen. Det betyder, at der fra 1. juni, minimum vil være tre ugentlige afgange på atlantruten, tirsdag, torsdag og fredag.

Restriktive atlantbilletter med rejseperiode fra 1. juni til og med 31. august kan refunderes eller ændres til en anden dato på samme strækning. Rejsetidspunktet vil kunne ændres frem til d. 30. november i år, lyder det fra Air Greenland.

De restriktive atlantbilletter vil kunne ændres eller refunderes fra på fredag d. 22. maj.