Restriktioner: Fire serveringssteder kan se frem til bødesag

Thomas Munk Veirum Mandag, 17. januar 2022 - 13:03

Landets restauranter og barer skal lukke præcist klokken 22, ellers kan de se frem til en bøde. Sådan er reglerne, efter at Naalakkersuisut har indført coronarestriktioner, der betyder, at alle serveringssteder skal holde lukket mellem klokken 22 og 05.

Det er dog ikke alle steder, man har formået at overholde de nye restriktioner. Efter kontrolbesøg rundt om i landet op til og henover weekenden kan fire serveringssteder se frem til en bøde fra ordensmagten. Det drejer sig om to i Nuuk, et i Aasiaat og et i Sisimiut.

Det oplyser vagtchef Julie Senderovitz Bendtsen.

Må ringe hvis de er i tvivl

- I forhold til de nye restriktioner, skal de sidste gæster være ude klokken 22, siger vagtchefen og fortsætter:

- Vi ved, at branchen er ramt økonomisk af restriktionerne i forvejen, og de må gerne ringe ind til vagtcentralen, hvis de er i tvivl om restriktionerne. Vi ønsker ikke at ramme nogen, der er hårdt ramt i forvejen, men vi skal sørge for, at restriktionerne bliver opretholdt.

I slutningen af sidste uge indskærpede Naalakkersuisut reglerne i en pressemeddelelse:

22 husspektakler

- Alle steder, hvor man kan få serveret mad og drikkevarer eller tobak, som man kan indtage på stedet, skal holde lukket for offentligheden fra kl. 22:00 til kl. 5:00. Det gælder for restauranter, caféer, værtshuse, natklubber, diskoteker og lignende, skrev Naalakkersuisut og understregede, at klokken 22 skal gæsterne have forladt stedet.

Bødens størrelse vil afhænge af serveringsstedets størrelse og skal først vurderes af anklagemyndigheden, fortæller vagtchefen.

Derudover oplyser vagtchefen, at der i weekenden blev anmeldt 22 husspektakler. I de seks var der børn involveret.

Det tal betegner vagtchefen som en relativt rolig weekend. Både Børnetalsmanden og politimesteren har udtalt forud for weekenden, at de frygtede mere ballade og uro i private hjem end ellers på grund af, at serveringsstederne skal holde lukket.