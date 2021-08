Restriktioner fortsætter i tre byer

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 23. august 2021 - 17:11

Der er konstateret syv nye smittede i Sisimiut mandag. Disse smittede er forbundet med alderdomshjemmet og daginstitutioner.

Der er yderligere fundet fem smittede i Nuuk her til eftermiddag, oplyser landslæge Henrik L. Hansen under pressemødet.

Mundbind i offentlige steder som sportsfacilliteter, restauranter barer og dokumentation for vaccination for at komme ind i blandt andre barer, restauranter og andre offentlige steder skal fortsat gælde i Sisimiut, Aasiaat og Upernavik frem til den 31. oktober.

Forsamlingsloft på 20 personer i offentlige steder og udenfor forlænges frem til den 30. september i de tre byer.

I Sisimiut er der nu 60 aktive smittede. I Aasiaat er der fire smittede, mens der i Upernavik er 12 smittede med coronavirus.

Der er fortsat krav om fuld vaccination, hvis borgere i Upernavik, Aasiaat og Sisimiut vil tage offentlig transport som busser, fly, Sarfaq Ittuk og andre offentlige transportmidler.

Bekendtgørelsen, der nu vil gælde frem til den 31. oktober, og for nu gælder for Upernavik, Aasiaat og Sisimiut, kan gælde for nye byer, hvis situationen påkræver det, oplyser Naalakkersuisoq for sundhed, Kirsten Fencker.

Det oplyser Naalakkersuisut under dagens pressemøde.

- Alle, som ikke er fuldt vaccinerede, der rejser ud af Sisimiut, Upernavik og Aasiaatm skal gå i mindst fem dages karantæne når de ankommer til et andet sted i Grønland, oplyses det.

Andre byer går fri

Restriktioner i form af forsamlingsloft, dokumentation for vaccination eller en negativ coronatest for at komme til barer, restauranter og biblioteker vil ikke længere være gældende fra onsdag i resten af Grønland. Restriktionerne vil heller ikke længere gælde for Upernaviks bygder.

Alle regler for indrejse til Grønland er stadig gældende, oplyses det. Det betyder, at man fortsat skal kunne fremvise en højt 48 timer gammel coronatest, have udfyldt Sumut-blanket. Rejsende uden fast bopæl i Grønland skal samtidig have dokumentation for fuld vaccination for at kunne rejse ind til landet.

Østgrønland åbnes op

Ruten mellem Kulusuk og Reykjavik kan nu åbnes igen, oplyser Naalakkersuisut.

Der åbnes for mulighed for tre ugentlige afgange mellem Reykjavik i Island og Kulusuk med i alt 180 passagerer pr uge. Der er konstateret 62 nye smittede i Island i går.