Restaurant Nordlys står pludselig uden forpagter

Anders Rytoft Onsdag, 23. november 2022 - 15:58

Fra den ene dag til den anden.

Allan Bo Jensen, medejer af Nordbo A/S, har været nødt til at opsige samarbejdet med Søren Nielsen, forpagteren af Restaurant Nordlys.

En restaurant, som hører til Hotel Nordbo.

Det oplyser Allan Bo Jensen til Sermitsiaq.AG. Han ønsker ikke at gå nærmere ind i, hvad der ligger til grund for samarbejdets ophør, men fortæller, at der er opstået en tvist mellem forpagteren og Nordbo A/S. Det kommer dog ikke til ændre ved selve oplevelsen.

- Restauranten åbner igen. Den er faktisk åben for morgenmad, siger Allan Bo Jensen og oplyser, at restauranten inden for en overskuelig fremtid er tilbage med samme koncept i Nordbos regi.

Et bæredygtigt koncept

Medejeren af Nordbo A/S forklarer, at det er trist, når man opsiger et samarbejde fra den ene dag til den anden. Det betyder, at der skal noget rekonstruktion til. Men en stor del af personalet vil blive genansat, lyder det.

- Restauranten og konceptet har vist sig at være bæredygtigt. Vi fortsætter simpelthen det koncept, som man har fået kendskab til det seneste halve år.

Allan Bo Jensen oplyser, at alle bestilte og kommende konferencer og julearrangementer vil blive afholdt.

- Dem kører vi igennem, som om intet var hændt. Lige nu har vi ikke det fornødne personale, så vi halter i øjeblikket lidt i forhold til at holde almindeligt åbent, men inden så længe er vi tilbage med fuld bemanding.

Allan Bo Jensen understreger, at Nordbo er et gammelt navn og har et renommé.

- Det er vigtigt for os, at det bliver bibeholdt, siger han.