Reparation af søkabel: Internet i syd slukket igen

Søkabelskibet er lykkedes med første del af søkabelreparationen i Sydgrønland i denne omgang. Sydgrønland har dog oplevet kraftig vind de sidste dage, hvorfor det har været nødvendigt at holde en pause fra reparationen af søkablet. I disse dage har Tele-Post sørget for, at kunderne har fået åbnet forbindelserne og haft adgang til internettet.

Privatkunders forbindelser er slukket

Vejr- og vindforhold syd for Grønland er nu blevet bedre og reparationen af søkablet blev derfor genoptaget i går fra og med i dag. Dette betyder, at der er lukket for al trafik på forbindelserne fra Paamiut til og med Narsarmijit i går aftes.

Al telefoni, herunder fastnettelefoni, mobilnetværk, SMS, TV og radio vil fortsat fungere. De ramte kunder i Sydgrønland bør dog forvente ringere kvalitet end normalt. Den begrænsede kapacitet, der er til rådighed vil blive brugt til at sikre samfundsvigtige institutioner og erhvervsvirksomheder fortsat kan opretholde deres aktiviteter.

Håber på godt vejr

Reparationen vil afhænge af vejr- og vindforhold på åbent hav, så der kan ske ændringer, men kunderne vil løbende blive informeret via SMS og pressen.

- Vi gør alt hvad vi kan for at vores kunder rammes mindst muligt, og reparationen af søkablet går så effektivt og hurtigt som muligt. Det dårlige vejr har de seneste dage påvirket reparationen af søkablet, men vi har i den korte periode åbnet forbindelserne til kunderne. Nu hvor vejret er bedre, lukker vi igen forbindelserne, og vi håber, at vejret er med os i den allersidste fase af søkabelreparationen, siger teknik- og IT-direktør i Tele-Post, Jonas Hasselriis.

Når reparationerne er færdige, vil kunderne få tilbagebetalt et beløb for de dage internettet har været slukket.

Størrelsen på det beløb som privatkunderne vil få tilbagebetalt, vil blive fastlagt, når søkabelreparationen er afsluttet. De kunder, som bliver ramt orienteres via SMS.