Rentestigninger rammer førstegangskøberne

På trods af rentestigninger er der fortsat fuld gang i det grønlandske ejendomsmarked.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

- Det går fantastisk og der bliver handlet livligt i både Nuuk, Ilulissat og Aasiaat, fortæller Grønlandsbankens privatkundedirektør Jimmi Johannesen, der benytter årsskiftet til at gøre status over 2022 på ejendomsmarkedet for Sermitsiaq.

- Siden sommerferien er renten på realkreditlån steget fra to procent til fem procent, men der er ikke noget, der tyder på, at det har lagt en dæmper på bolighandlerne.

- Den stigende rente kan for nogle af førstegangskøberne være en udfordring, hvorimod folk, der har haft fast ejendom i flere år, med fordel kan konvertere deres lån fra en lavere rente til en højere rente. På den måde kan barberes en del af restgælden – typisk 300.000 til 500.000 kroner afhængig af lånets restgæld mod en beskeden månedlig stigning i ydelsen.

Højere udbetaling

- De højere renter kan som sagt være en udfordring for førstegangskøberne. Her går vi gerne ind og tager en dialog med kunden om, hvad der er muligt og hvor anbefalingen ofte kan være en højere udbetaling for tage toppen af rentebyrden, siger Jimmi Johannesen.

