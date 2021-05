Rensdyrene har det godt

Redaktionen Fredag, 28. maj 2021 - 16:15

Rensdyrene i Kangerlussuaq og Sisimiutområdet har det ifølge Naturinstituttet godt. Resultater fra den sidste tælling fra 2018 viser, at rensdyrbestanden i Kangerlussuaq-Sisimiut-området er omkring 60.500 eller 74.000 dyr.

Den praktiske tælling blev foretaget med en ny metode – ”distance sampling” – og data blev desuden analyseret med to forskellige metoder. Naturinstituttet oplyser, at begge metoder har høj præcision og nøjagtighed, men det undersøges i øjeblikket, hvilket resultat der er mest pålideligt.

- Rensdyrbestanden blev talt med en ny metode i 2018. Det er derfor ikke muligt at sige noget om tendensen i bestandens udvikling; det kræver mindst tre tællinger med den samme metode. Dermed er 2018-resultatet ikke umiddelbart sammenligneligt med de tidligere tællinger foretaget i 2000, 2005 og 2010, oplyser konsulent for Grønlands Naturinstitut, Christine Cuyler i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Køns- og aldersfordeling og det observerede antal nye kalve i senvinteren 2018 tyder dog på, at bestanden ikke vil falde i størrelse, men snarere vil være stabil eller vokse langsomt i fremtiden.

Dyrene mangler endnu ikke føde

Naturinstituttet oplyser, at rapporten viser, at der stadig er mange dyr i forhold til mængden af føde til rensdyrene i området. Rapporten er udarbejdet i samarbejde med forskere fra universiteter i Skotland og Portugal.

- Fra et forvaltningssynspunkt har man ønsket en tæthed på 1,2 rensdyr pr. km2 i området, men der er omkring 2,6 rensdyr pr. km2 . Alligevel er der ingen stærke beviser på overgræsning eller tilbagegang i bestanden, selv efter næsten to årtier med ret høje tætheder. Det tyder på, at regionen kan understøtte en højere tæthed af rensdyr end tidligere antaget, oplyser naturinstituttet i en pressemeddelelse.

- Rensdyrbestanden i Kangerlussuaq-Sisimiut-området har det tilsyneladende godt og ser ud til at kunne modstå den nuværende fangst. Hvis ikke der sker uforudsigelige (f.eks. vejrmæssige) katastrofer, er der formentlig lav risiko for, at bestanden bliver mindre, udtaler Christine Cuyler.

Når andre tællinger på Vestgrønland er færdiganalyseret skal det blive vurderet, hvor mange rensdyr per km2, man bør stile efter for at opretholde en bæredygtig fangst af rensdyr.