Rensdyr skal sikre fødevarersikkerhed

Nina-Vivi Møller Andersen Lørdag, 11. december 2021 - 14:33

Arktis-Råd-projektet hedder Indfødte unge, Madkultur og Arktisk forandring. Projektet fokuserer på bæredygtig og robust rensdyravl i lyset af klimaændringer og globalisering. Unge har forsket i, hvordan man med mad fra de oprindelige folk kan skabe mere fødevaresikkerhed og økonomisk udvikling.

Projektet kommer nu med på Arktisk madfestival i Moskva, som foregår denne weekend.

Festivalen har til formål at hylde kogekunsten hos de oprindelige folk i Arktis samt at udvikle turisme og økonomi i regionen. Under festivalen vil EALLU-projektet fra Arktisk Råd, Indfødte unge, madkultur og Arktisk forandring vise deres specielle retter af rensdyr:

- Mange tænker på Arktis som et sted med ekstremt klima, men hvad få ved er, at regionen indeholder en ekstraordinær madkultur, som bygger på 10.000 års viden. Denne madkultur er dybt forbundet med det oprindelige folks identitet og sprog, siger projektleder Anders Oskal, generalsekretær i Association of World Reindeer Herders og administrerende direktør for Internationalt Center for Rensdyravl.

Byggebro mellem erfaringer og generationer

EALLU-projektet har samlet oprindelige unge, som blandt andet kommer fra rensdyrbrugsområderne i Arktis. Projektet har afholdt seminar for at blandt andet bygge bro mellem generationer og erfaringer.

- Det seneste internationale EALLU-seminar blev afholdt i Salekhard i Yamalo-Nenets autonome distrikt den 29. november – 3. december. Der samledes indfødte unge fra hele Arktis til workshops, diskussioner og en tur til en rensdyrlejr for at demonstrere den traditionelle tilgang til at organisere dagligdagen, herunder mad, det oplyser projektet EALLU i en pressemeddelelse.

Under seminaret var der smagning af retter tilberedt af unge kokke fra de oprindelige folk, som bor i rensdyrbrugsområderne.