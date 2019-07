Rengøringsmission: Fem tons spøgelsesnet fjernet

Redaktionen Mandag, 08. juli 2019 - 15:18

Gruppen Ocean Voyages Institute har ved hjælp af moderne teknologi blandt andet fjernet plastikflasker, øl- og sodavandsdåser og spøgelsesnet. Spøgelsesnet er en bundt fiskenet, som er filtret sammen og flyder i havet, ligesom alt andet affald. Det skriver TV2.

Miljøaktivisterne siger, at aktionen er den ”største og mest succesfulde” til dato i området mellem californiske kyst og Hawaii – et område, der er kendt for at rumme den største koncentration af flydende affald, det skriver TV2.

De moderne teknologi, som blev anvendt under oprydningen var droner og satellit.

Fem tons spøgelsesnet

Ocean Voyages Institute har desuden fjernet fem tons spøgelsesnet fra Stillehavet.

- De her kæmpestore net er meget vigtige at få ud af havene, men det er som regel de lidt mindre spøgelsesnet, der vikler sig rundt om hvaler og delfiner og slår dem ihjel. Selv de små net er meget vigtige at få væk, siger stifteren af Ocean Voyages Institute, Mary Crowley, til CNN.

Omkring halvandet ton af de 40 ton havaffald, som organisationen har indsamlet, er sendt til studerende ved University of Hawaiis kunstlinje. Her ønsker kunsterne at lave skulpturer og kunstinstallationer af det indsamlede skrald.