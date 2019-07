Hvad er ”en ren grønlandsk slædehund”?

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 02. juli 2019 - 10:02

Der er stor usikkerhed om, hvilke slædehunde man kan kalde ”ren grønlandske”. Det skyldes, at man i dag ikke har nogen definition i form af racestandard eller lignende.

I en sag om mistænkelige hunde i Qeqertarsuaq valgte Veterinær og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG) at udtage prøver af hundene til DNA-analyser på et laboratorium i Danmark.

Forskningsprojekt

- Da analysen blev udført i forbindelse med et forskningsprojekt, så tager det længere tid at opnå et analyseresultat, og dette har i høj grad bidraget til den forlængede sagsbehandlingstid, oplyser departementet.

- Slædehundepopulationen i Grønland viser en stor variation i deres udseende med store forskelle i fysisk størrelse, pelslængde og farvetegninger. Da muligheden opstod for at lave en DNA-analyse, så valgte VFMG at udtage DNA til analyse på forsøgsbasis, for at vurdere om denne metode kan anvendes til at træffe afgørelser baseret på et mere videnskabelig baggrund, end vurdering der blot baserer sig på udseendet, oplyser departementet.

Endegyldig vurdering savnes

- Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug vurderer, at der endnu ikke foreligger et stort nok mængde genetisk data til at basere en definition af ”ren grønlandsk slædehund” herpå, så derfor er det ikke muligt i alle tilfælde at træffe en endegyldig vurdering om renhed af eventuelle mistænkelige hunde.

Departementet understreger, at hundene (en tæve og dennes ene overlevende hvalp), som sagen fra Qeqertarsuaq vedrører, blev aflivet af kommunen på ejers begæring i løbet af 2018. Således udgør de involverede hunde ikke længere nogen risiko for potentielle opblandinger med slædehundene i Qeqertarsuaq eller resten af slædehundedistriktet.

Anbefaler ikke aflivning

Man tilbageviser også kendskab til, at hvalpe løbende er blevet aflivet, og myndigheden aner ikke, hvem der skulle have anbefalet dette.