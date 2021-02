Rekordstort studie: Coronavaccine virker både mod smitte og sygdom

Forskerne har målt forskellen på antallet af smittede, forekomsten af alvorlig Covid-19-sygdom, indlæggelser og dødsfald i de to grupper på næsten 600.000 personer.

Blandt de vaccinerede er risikoen for at blive smittet, syg af Covid-19, indlagt eller dø markant lavere end blandt de ikke-vaccinerede, viser studiet.

Allerede 14-20 dage efter, at første vaccinedosis blev givet, havde de vaccinerede 72 procent lavere risiko for at være død af Covid-19 end de ikke-vaccinerede.

Da 2. dosis var givet, havde de vaccinerede 92 procent lavere risiko for at være indlagt med Covid-19 end de ikke-vaccinerede. Resultatet svarer til resultatet fra fase 3-forsøget, der ligger til grund for, at vaccinen fra Pfizer-BioNTech blev godkendt i december 2020.

