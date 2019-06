Rekordoverskud hos KNI

Walter Turnowsky Torsdag, 27. juni 2019 - 11:01

115,4 millioner kroner før skat. Så meget har KNI tjent i regskabsåret 2018/2019.

Det er det bedste resultat i mange år, og blandt de bedste i koncernens historie. Resultatet er steget kontinuerligt over de seneste seks år.

- Regnskabsåret blev også en periode, hvor KNI fortsatte med at styrke det økonomiske fundament i virksomheden ligesom yderligere optimering af arbejdstrivsel, serviceniveauet overfor kunderne samt forståelsen og respekten for at værne om ”det indre grønlandske liv” blev meget højt prioriteret, siger direktør Peter Grønvold Samuelsen i en pressemeddelelse.

- Herudover har KNI arbejdet med strategien Killingusaaq, som nu efter to fulde regnskabsperioder har skabt solide økonomiske resultater samt sideløbende tilvejebragt en fælles forståelse blandt organisationens medarbejdere på, at fokuseret arbejde med strategi skaber værdi og sammenhængskraft.

Renoveringsefterslæb

Resultatet efter skat er på 78 millioner kroner og egenkapitalen på 1.183 millioner kroner.

KNI har dog også hårdt brug for pengene. Koncernen har nemlig et renoveringsefterslæb på samlet set 415 millioner kroner fordelt med 270 millioner kroner på varedivisionen og 145 millioner kroner på energidivisionen.

- Investeringer på dette niveau kræver et stort fokus på at der tilvejebringes den nødvendige likviditet fra selskabets indtjeningsniveau, fastslår Peter Grønvold Samuelsen.

- De budgetterede planer for nedbringelse af renoveringsefterslæbet betyder at koncernen investerer kontinuerligt store summer i løbende vedligehold og nybyggeri. Investeringsniveauet har i regnskabsåret 2018/19 udgjort cirka 154 millioner kroner. I de kommende regnskabsår forventes et årligt investeringsniveau på niveauet 170 millioner kroner.

KNI bidrager med 20 millioner kroner af sit overskud til landskassen.

KNI har herudover i regnskabsåret 2018/19 betalt 75 millioner kroner i personskatter samt 29 millioner kroner i selskabsskat.