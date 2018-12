Rekord: Hvorfor dit og hvorfor dat?

Jørgen Schultz-Nielsen Søndag, 23. december 2018 - 07:41

Spørgelysten blandt politikerne satte rekord i 2018.

På nuværende tidspunkt er der blevet stillet 330 spørgsmål til Naalakkersuisut, og flere kan nå at blive stillet, hvis politikerne ikke vælger at holde juleferie frem til det nye års begyndelse.

§37-spørgsmål årligt: 2018: 330 (indtil 23.12) 2017: 288 2016: 283 2015: 302 2014: 200 2013: 261 2012: 296 2011: 252 2010: 278 2009: 170 2008: 128 Kilde: Bureau for Inatsisartut

Det er anden gang, at man runder mere end 300 spørgsmål. Tilbage i 2015 blev der således stillet 302 spørgsmål.

Vokset støt

Igennem de seneste ti år fra 2008 og frem til 2018 er der gennemsnitligt blevet stillet 246 spørgsmål. Tilbage i 2008 blev der kun stillet 128 paragraf 37 spørgsmål, og siden er antallet vokset støt.

Et spørgsmål kan dække over adskillige detailspørgsmål, som Naalakkersuisut skal besvare inden ti arbejdsdage er gået. Naalakkersuisut kan vælge at fravige tidsfristen, men skal i så fald informere den politiker, der har stillet spørgsmålet.

Kravet til spørgsmålene er, at et medlem af Inatsisartut har mulighed for at indhente oplysninger om et offentligt anliggende.

Topliste

Kort inde i det nye år laver Bureau for Inatsisartut en opgørelse over, hvem der i løbet af året har stillet flest spørgsmål.