Rekordhøj smitte torsdag: 14 nye tilfælde

Merete Lindstrøm Torsdag, 05. august 2021 - 11:30

Torsdag slår smittetalet ny rekord. Tallene på nun.gl er dog uklare. Det samlede antal smittede er steget fra 135 onsdag til 150 torsdag altså med 15. Dermed er der 63 aktivt smittede i landet. Et andet sted på siden står der, at døgnets nye smittede er 19, men myndighederne oplyser til Sermitsisaq.AG, at der torsdag er fundet 14 nye tilfælde af covid-19.

De nye smittede er fordelt på følgende byer.

• Seks i Sisimiut

• En i Nuuk

• En i Kangerlussuaq

• Seks Upernavik/Tasiusaq

De nye smittede i Nuuk og Kangerlussuaq er rejst ud fra Sisimiut, lyder det fra myndighederne.

Onsdag meldte Selvstyret ud at smittesporingen har vist, at smittede har deltaget i forsamlinger, været på besøg hos venner og bekendte, taget på café og spisesteder og på barer, selvom de havde symptomer på smitte. Det betyder stor risiko for smittespredning og landslægeembedets læge Paneeraq Noahsen opfordrede på pressemødet onsdag til at folk med symptomer skal gå i selvisolation og forblive der, til man har fået et negativt testsvar.