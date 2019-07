Rekordhandel: Joachim kostede 224 mio.

Ritzaus Bureau Fredag, 12. juli 2019 - 12:49

Joachim Andersen bliver dermed den dyreste danske fodboldspiller nogensinde, bekræfter hans medierådgiver ifølge Ritzau.

Lyon blev nummer tre i den franske liga i sidste sæson, så Joachim Andersen kan se frem til at spille med i Champions League.

For to år siden kom forsvarsspilleren til Sampdoria fra hollandske Twente.

- Det er da en meget sjov rekord at have, når man ser tilbage på det efter min karriere. Men det er noget klubberne forholder sig til, hvad jeg skal koste. Det har ikke noget med mig at gøre, siger den 23-årige fodboldspiller til Ritzau.

- Jeg ser det som et skulderklap, at folk vil betale den slags penge for mig, men jeg tænker egentlig bare på mit eget spil og ser Lyon som den klub, hvor jeg kan udvikle mig allerbedst og blive den bedste spiller, siger han.

Jannik Vestergaard blev sidste år den hidtil dyreste dansker, da han blev solgt fra tyske Borussia Mönchengladbach til engelske Southampton.

Ved den lejlighed sagde forsvarsspilleren selv til B.T., at han kostede 25 millioner euro, hvilket svarede til tæt på 190 millioner kroner.

Joachim Andersen har endnu ikke spillet for Danmarks A-landshold.

For nylig skulle han have været med U21-landsholdet til EM, men en skade forhindrede det.

Allerede i 2013 tog han fra FC Midtjylland til Twente, inden turen fire år senere altså gik til Italien.