Rekorden slået: Foreløbigt 4,4 millioner kroner indsamlet

Jensine Berthelsen Lørdag, 30. september 2023 - 10:01

Fredag aften var i Neriuffiks tegn. Mange borgere og virksomheder over hele landet har taget pungen op og doneret store og små beløb, der indtil videre til sammen har givet 4,4 millioner kroner til Neriuffiit Kattuffiat.

I 2022 var resultatet af indsamlingen på lidt over 4,2 millioner kroner, og det var for første gang, siden Neriuffiit Kattuffiat begyndte at lave indsamling at man nåede at runde op over fire millioner kroner.

Men denne rekord skulle altså slås i fredagens landsindsamlig, og med de foreløbige 4,4 millioner kroner er rekorden dermed slået.

Formanden for Neriuffiit Kattuffiat, Elisabeth Lynge Hansen er meget glad for resultatet af årets indsamling, men også for den yderst professionelle hjælp virksomheder og borgere har hjulpet med, både før, under og nu efter indsamlingen:

- Det var en virkelig god aften. Vi har før haft overordentlig travlt med mange gøremål på indsamlingsaftenerne. Men denne gang var det anderledes. Vi kunne slappe af, nærmest læne os tilbage og følge slagets gang og selvfølgelig holde øje med indsamlingens udvikling, fortæller Elisabeth Lynge Hansen overfor Sermitsiaq.AG.

Lørdag hviledag

Elisabeth Lynge Hansen og resten af bestyrelsen i Neriuffiit Kattuffiat bruger lørdagen til at slappe af, men søndag vil de holde møde og evaluere indsamlingen samt begynde at budgettere årets indsamling:

- Vi er meget taknemlige for alle de flotte gaver virksomheder har givet som præmier borgere kan vinde ved at yde donationer ved indsamlingen, og vi er meget taknemlige overfor alle de der har hjulpet os med at arrangere indsamlingen, de kan være sikre på at pengene falder på et tørt sted, forsikrer formanden og fortsætter:

- Vi har i Neriuffiit Kattuffiat vigtige opgaver, der skal komme de kræftramte til gavn men hvor også de forebyggelses- og oplysningsarbejder vi laver og ikke mindst det hus vi så gerne vil have klar, så kræftpatienter og deres pårørende har et trygt sted at komme til. Men lige nu bruger vi lørdagen til at hvile os, for op til landsindsamlingen har vi, alle frivillige på landsplan haft travlt, forklarer Elisabeth Lynge Hansen.