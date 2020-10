Rekordbeløb indsamlet til Kræftens Bekæmpelse

Thomas Munk Veirum Lørdag, 31. oktober 2020 - 09:00

Fredag aften blev der samlet ind til Kræftens Bekæmpelse - Neriuffiit Kattuffiat - i Grønland ved et stort indsamlingsshow i Katuaq i Nuuk.

Showet blev vist direkte på KNR-TV, og der blev indsamlet hele 3.923.213 kr., oplyser Tele-Post på sin hjemmeside og kalder beløbet rekordstort.

Formanden for Neriuffiit Kattuffiat i Grønland, Mette-Sofie Jørgensen, er taknemmelig for den store opbakning:

- Vi vil gerne sige tusind tusind tak til den store opbakning, som befolkningen har vist igen ved at støtte vores fælles kamp mod kræften. Man bliver så taknemlig at man ikke ved, hvad man skal sige, så stor er vores taknemlighed.

Tak til store og små

- Vi vil gerne sige et stort tak til alle dem, som har givet store som små bidrag til formålet, enkelte borgere og virksomheder. Ikke mindst alle dem, som har været med til at hjælpe til arrangementet, de frivillige, Tele-Post, KNR og Katuaq, samt de dygtige kunstnere og vores lokale foreninger ude på kysten – tusind tak, udtaler Mette-Sofie Jørgensen.

Ved fredagens indsamlingsshow stod Tele-Post for et call-center, hvor personer og virksomheder kunne ringe ind og give et bidrag.

Ved telefonerne sad prominente personer fra blandt andet kulturlivet, sport og politik.

Direktør: Rørende fælles indsats

Administrerende direktør i Tele-Post, Kristian Reinert Davidsen, er yderst tilfreds med indsamlingens resultat:

- Det er meget rørende at se, hvordan hele landet igen stod sammen om denne kæmpe fælles indsats for de kræftramte og deres familier. Gennem svære tider har vi netop brug for at hjælpe og støtte hinanden.

- I Tele-Post mærker vi også, hvordan kræft påvirker de kræftramte og deres pårørende og støtter derfor op om dette. Vi takker alle, der har bidraget og været frivillige. Det er alle jer vi kan takke for, at indsamlingen gennemføres med et flot resultat, udtaler han.