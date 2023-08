Rekordår for krydstogt

Redaktionen Torsdag, 10. august 2023 - 16:44

Krydstogtturister i ens røde eller gule jakker myldrer rundt på klipper og stier. I nogle byer og bygder fordobles indbyggertallet, når de flydende hoteller lægger til og spytter op til et par tusinde turister i land. Hele verden vil gerne opleve Grønland fra et skib og på korte besøg i land.

Det skriver avisen AG.

2023 tegner til at blive rekordår for krydstogtbranchen.

I 2022 var der anløb fra 421 krydstogtskibe i Grønland. I år vil 613 krydstogtskibe ifølge planen lægge til på verdens største ø.

Krydstogtturisterne er vigtige, fordi de udgør omkring 50 procent af turisterne.

- Vi markedsfører ikke krydstogtturisme. Men vi ved, at den er vigtig for lokale arbejdspladser, siger Anne Nivika Grødem, direktør i Visit Greenland.

- Vi arbejder på at tiltrække skibe, som lægger til i flere havne. Vi vil gerne have gæster, som viser respekt for naturen og er interesseret i vores kultur, så vi får en mere bæredygtig turisme, siger hun.

Hvad er en turist værd?

Der rejses med jævne mellemrum kritik af de store grupper krydstogtturister. Og af at de ikke lægger penge nok lokalt.

- Der skal være et match mellem antallet af passagerer og lokalsamfundet. Men Visit Greenland har ikke mandat til at regulere antallet af turister. Krydstogtskibe kan i princippet anløbe alle havne, hvis bare de har en aftale med havnemyndighederne, siger direktøren for Visit Greenland.

