Rekonstruktion berører ikke Brøndum Grønland

Redaktionen Lørdag, 04. november 2023 - 11:53

Brøndum Grønland fortsætter som hidtil uden ændringer og med alle arbejdspladser intakt. Det meddelte Brøndum-koncernen søndag, efter at virksomheden de seneste måneder har været ude i voldsomt økonomisk stormvejr, der endte med, at tre af koncernens datterselskaber blev erklæret konkurs fredag.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Familien bag Brøndum skyder et større millionbeløb ind i et nyt holdingselskab, der overtager de sunde dele af Brøndum. Det drejer sig blandt andet om Brøndum Grønland, som Frank Brøndum etablerede i Nuuk for 41 år siden, aktiviteterne i Brøndum Stål samt forventeligt også en del af VVS-aktiviteterne i Brøndum A/S, skriver selskabet i en pressemeddelelse.

– Brøndum Grønland er et sundt selskab, der har givet overskud i mange år. Der har reelt aldrig været usikkerhed om den fortsatte drift, siger direktøren for Brøndum Grønland Lars Trankjær til Sermitsiaq.

Til tops

I forbindelse med rekonstruktionen er Lars Trankjær blevet indsat som administrerende direktør i det fortsættende selskab, ligesom han også er blevet en del af koncernens ejerkreds.

– Efter mange år i Brøndum er det en stor ære at træde ind som medejer. Jeg er jeg både glad og stolt over, at vi sammen med familien har reddet store dele af virksomheden. Vi er tilbage ved en sund kerne med udgangspunkt i Viborg og Grønland.

