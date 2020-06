Rejsescreeningen er afgørende 

redaktionen Tirsdag, 30. juni 2020 - 11:03

Under den afsluttende debat i Folketinget inden sommerferien påpegede statsminister Mette Frederiksen, at hun var fuld af beundring over indsatsen på Færøerne og i Grønland.

– I har fundet jeres egne svar på corona-krisen. I har vist de små samfunds styrke, lød det.

Spørgsmålet er dog, hvordan sundhedsmyndighederne forbereder sig i forhold til en eventuel anden bølge af corona-virus i Grønland. Det har avisen Sermitsiaq spurgt overlæge i infektionsepidemiologi og forebyggelse, Anders Koch om. Han deler sin tid mellem Statens Serum Institut og Rigshospitalet i København og det grønlandske sundhedsvæsen, og har været involveret i covid-19 forberedelserne.

– I Grønland er man lige nu i inddæmningsfasen. Det vil sige, man prøver at holde de smittede væk. Og det virker faktisk ret godt. Man har siden marts screenet alle, der skulle til Grønland og i et godt stykke tid også testet alle på femtedagen. Og det er der nogle tilfælde, der er blevet fanget ved primært i Danmark og også et enkelt tilfælde i Grønland, siger Anders Koch til Sermitsiaq.

