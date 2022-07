Rejserestriktioner lempes inden for råstofområdet

redaktion Mandag, 25. juli 2022 - 17:35

Efter at have nulstillet efterforskningstilladelserne i corona-årene 2020 og 2021, genindfases de normale tilladelsesvilkår gradvist.

Det skriver Selvstyret i en pressemeddelelse.

- Covid-19-pandemien har givet globale og nationale udfordringer med betydning for råstofbranchen i Grønland. Råstofprojekter har i perioder været påvirket af rejserestriktioner i og uden for Grønland samt generel usikkerhed med betydning for projektudviklingen, fremgår det.

Grund til optimisme

Naalakkersuisoq for råstoffer Aqqaluaq B. Egede udtaler i meddelelsen, at pandemiens efterdønninger stadig mærkes, både på det menneskelige plan og i erhvervet.

- Der er dog god grund til optimisme. Naalakkersuisut har derfor besluttet at udfase Covid-19 tiltagene for råstoferhvervet. Naalakkersuisut ønsker at sikre stabile rammer for erhvervslivet i Grønland. Derfor udfases tiltagene gradvist, således at vi støt og stabilt kan gå den lysere tid i møde, fremhæver han.

Hen over sommeren og efteråret 2022 vil Råstofstyrelsen kontakte samtlige berørte rettighedshavere om genindfasningen.

Her ses en oversigt over Naalakkersuisuts Covid-19 initiativer på råstofområdet.



2020

Efterforskningsforpligtelser reduceres med 100 procent

Forlængelse af alle efterforskningstilladelser med 1 år

Udskydelse af visse betalingsfrister

Rettighedshavere kunne efter nærmere aftale bede om at midlertidig frigivelse af op til 50 procent af deres sikkerhedsstillelse for reetablering og miljømonitorering samt miljøtilsyn

2021

Efterforskningsforpligtelser reduceres med 100 procent

Forlængelse af alle efterforskningstilladelser med 1 år

2022