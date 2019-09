Rejsemesse: Grønlandsk turisme boomer

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 25. september 2019 - 10:24

Optimismen i det grønlandske turist-erhverv er høj. Aldrig før har så mange grønlandske turist-virksomheder deltaget i den årlige turistmesse Vestnorden i Færøerne, der i år afvikles i Torshavn fra den 24. til 25. september.

- De tidligere gange Vestnorden har været afholdt på Færøerne har der typisk deltaget 10-15 virksomheder fra Grønland. I år deltager hele 32 turismeoperatører, der sælger Grønland. Jeg ser det som et tegn på optimisme, at så mange turismeoperatører der sælger Grønland har valgt at deltage på dette års Vestnorden på Færøerne. Ikke mindst er det godt at høre at mange af dem har godt fyldte mødeskemaer, så interessen for Grønland som turismedestination må konkluderes at være stor, udtaler en tilfreds direktør for Visit Greenland Julia Pars.

382 deltagere

I alt deltager 382 på rejsemessen, hvoraf de 180 repræsenterer virksomheder, der vil sælge et turistprodukt, mens der er 114 deltagere, der er parat til at købe og indgå aftaler.

Vestnorden-rejsemessen er blevet holdt 34 gange, og det sker på skift mellem Island, Grønland og Færøerne i regi af NATA, som er et samarbejdsorgan mellem de vestnordiske lande. Formandskabet i NATA går på skift og for tiden er det Julia Pars, der frem til 2020 sidder i formandsstolen.

De er med fra Grønland:

Hotel Hans Egede A/S, Air Greenland, Colourful Nuuk, Visit Greenland, Disko Line A/S, Hotel Arctic A/S, Greenland by Topas, Hotel Icefiord & Hotel Disko Island, Destination East Greenland, Greenland Travel, Hotel Kangerlussuaq, Tupilak Travel, Uniquetours ilulissat, Hotel Narsarsuaq (Greenlandic Airport Hotels), North Greenland Adventure, Nanu Travel, Hotel Nordlys and Bed & Breakfast, Arctic Adventure, World of Greenland, Greenland Fjord Tours, Nuka Hostel, Siniffik Inn & Café Heidi-mut, Diskobay Tours, 60°North Greenland / Qaqortoq Water Taxi, Destination Arctic Circle, Arctic Umiaq Line A/S, Municipality of Qeqertalik, Blue Ice Explorer, Greenland Water Taxi, Visit South Greenland (Kommune Kujalleq), Albatros Arctic Circle, Albatros Expeditions/ Albatros Arctic Circle