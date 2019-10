Rejsegilde ved Isfjordscenteret i Illulissat

Redaktionen Søndag, 13. oktober 2019 - 13:25

Onsdag eftermiddag fejrede håndværkerne fra KJ Greenland, repræsentanter for Realdania By & Byg, kommunen og repræsentanter for Selvstyret at byggeriet for Isfjordscenteret nu er rejst.

- Sneuglen er landet og står nu med fødderne godt og solidt plantet på fjeldet. Nu skal den til at pudse sine fjer og gøre sig til for os alle sammen, sagde Frants Frandsen, projektleder i Realdania By & Byg ifølge en pressemeddelelse.

Således skal Isfjordscentret se ud, når det står færdigt

- De vældige stålkonstruktioner er rejst og glasfacaderne er på plads. Bygningen er ved at lukke om sig selv og begynder for alvor at vokse frem og vise sin smukke arkitektur mere og mere. Det er tonstunge konstruktioner, som I har bakset med at få på plads, og hvor I har honoreret de store krav til præcision. Til det vil jeg bare sige: Godt gået, sagde Frants Frandsen, projektleder i Realdania By & Byg.

- Det er et imponerende resultat skabt på meget kort tid. Vi ”stak spaden i jorden” for bare fire måneder siden. Rejsen frem mod rejsegildet i dag begyndte dog allerede for 15 år siden, da området blev udnævnt til UNESCO-verdensnaturarv i 2004.

- I en byggesag kan 15 år virke som lang tid. Men løfter man blikket fra byggeriet, så er 15 år bare et blink med øjet i et område med en natur- og kulturhistorie, der går tusindvis af år tilbage. Det er noget af det, som vi skal formidle i Isfjordscenteret, når det står færdigt.