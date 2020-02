Rejsebureau: Grønland sælger bedst

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 25. februar 2020 - 09:58

Profil Rejser havde i 2019 en stigning i salget til Grønland på 57 procent og nåede en omsætning på 12 millioner kroner, skriver onlinemagasinet standby.dk.

- Trods en stor vækst i 2019, har vi solgt 35 procent mere i januar i år end i 2019, og dermed topper Grønland vores liste over bedst sælgende rejsemål her i 2020, oplyser administrerende direktør Peter Rasmussen, Profil Rejser, til standby.dk.

Øget mediefokus

Han forklarer væksten med, at der er kommet en øget mediefokus på Grønland. Klimaforandringer, Trumps købstilbud og Grønlands centrale placering inden for stor- og sikkerhedspolitik er emner, der sikrer Grønland omtale, mener direktøren, der også siger, at priserne er kommet tilbage på et mere rimeligt leje.

- Rejser til Grønland er mange ting – fra en forlænget weekend til små 8.000 kroner per person, mens en stor rundtur med blandt andet helikopter og hundeslæde og mange andre ting, kan komme over 100.000 kroner. De fleste af vores pakkerejser til Grønland koster mellem 25.000 til 30.000 kroner per person, oplyser Peter Rasmussen.