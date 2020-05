Rejepriser kan kollapse under corona

Redaktionen Lørdag, 09. maj 2020 - 12:00

Coronakrisen gør nu for alvor ondt i økonomien i Grønlands største og vigtigste erhverv, fiskeriet, der i nogle år har været en guldrandet forretning for trawlerrederier og fiskere.

Men markederne er skrumpet ind, og priserne rasler ned i takt med, at verdens lande har lukket ned på grund af coronakrisen.

- Sidste år var økonomisk et rekordår for os. Det gælder også for Royal Greenland, ja for alle i branchen. Nu kommer de kolde tider. Men der er er jo perioder, hvor det hele kører ned og går dårligt. Vores salgspriser er i år faldet en del.

Sådan siger Carl Christensen, der er direktør og medejer af trawlerselskaberne Sikuaq Trawl og Niisa Trawl.

Den økonomiske krise i kølvandet på corona-pandemien har givet rystelser og skabt usikre tider i verdenshandelen med seafood. Priserne på reje- og fiskeprodukter fra klodens nordlige kolde farvande rasler i disse uger ned på mange markeder rundt om i verden.

Kan ramme hårdt

Hvis der bliver tale om varigt lave priser, kan det ramme trawler- og fiskeindustrien, fiskere og landskassen meget hårdt.

Det fastslår formanden for Grønlands Økonomiske Råd, økonomiprofessor Torben M. Andersen, over for Sermitsiaq.

Coronakrisen har helt tydeligt ramt Grønlands største fiskerikoncern, den selvstyreejede Royal Greenland, der har et ambitiøst mål om at blive verdens førende leverandør af koldtvandsrejer, hellefisk og snekrabber fra Nordatlanten.

Selskabet melder om udfordringer i både foodservice- og industrisegmenterne. Regnskabsresultatet for 2020 ventes at blive negativt påvirket, da det er usikkert, hvor længe corona-krisen varer.

Du kan læse mere i avisen Sermitsiaq, som du kan få adgang til her: