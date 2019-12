Rejekvoten forhøjes med 5.000 tons

redaktionen Onsdag, 18. december 2019 - 16:04

Naalakkersuisut har valgt at følge den videnskabelige rådgivning for Vestgrønland, hvor der er fastsat rejekvote på 110.000 tons for 2020.

Det skriver selvstyret i en pressemeddelelse.

Kvoten er dermed en forøgelse på fem tusind tons i forhold til indeværende år, oplyses det.

2.800 tons af den fastsatte TAC for 2020 tilgår EU i henhold til Fiskeripartnerskabsaftalen med EU. 1.617 tons er reserveret til Canada.

For Østgrønland er den videnskabelige rådgivning uændret i forhold til i år og er på 2.000 tons for 2020. TAC-en for rejer ved Østgrønland er fastsat til 4.750 tons, 750 tons højere i forhold til indeværende år.

4.400 tons af den fastsatte TAC i Østgrønland for 2020 tilgår EU i henhold til Fiskeripartnerskabsaftalen med EU.