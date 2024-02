Rejefiskeriet opnår igen MSC

Kassaaluk Kristensen Mandag, 05. februar 2024 - 17:00

Det vestgrønlandske rejefiskeri har netop opnået en MSC (Marine Stewardship Council) certificering igen. Det oplyser Sustainable Fisheries Greenland i en pressemeddelelse.

Foreningen Sustainable Fisheries Greenland oplyser, at det er en bekræftelse på engagementet i bæredygtig fangstpraksis og bevarelse af havets økosystemer.

- Hos SFG er vi stolte af at have opnået MSC-certificeringen igen, hvilket understreger vores forpligtelse til at bevare vores marine ressourcer for fremtidige generationer, fortæller Lisbeth Due Schoenemann-Paul, formand for SFG.

MSC-certificeringen, som er globalt anerkendt, er af stor betydning for det vestgrønlandske rejefiskeri.

God position på verdensmarkedet

- Dedikationen til at opretholde de højeste standarder for miljømæssig bæredygtighed samt fiskeriets kontinuerlige indsats for at overholde de strenge krav og praksisser resulterer i re-certificering af rejefiskeriet, skriver SFG.

Certificeringen af rejer, der fanges i Grønlands vestkyst betyder, at rejefiskeriets position på det internationale marked kan sikres, hvilket glæder foreningen.

Internationale forbrugere og virksomheder efterspørger nemlig bæredygtigt fangede- og certificerede fisk og skaldyr.

- MSC-certificeringen er et værktøj til at hjælpe forbrugerne med at træffe informerede valg og støtte fiskerier, der arbejder aktivt med bæredygtigt fiskeri, lyder det fra SFG.