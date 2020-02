Rejefiskeri fortsætter trods coronavirus

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 03. februar 2020 - 17:03

- Indtil videre er vort salg til Kina ikke mærket af coronavirus-udbredelsen, oplyser Henrik Leth, bestyrelsesformand i Polar Seafood, til Sermitsiaq.AG. Af samme grund fisker man efter rejer i uændret omfang.

Bekymrende

- Vi følger situationen nøje, og det er naturligvis bekymrende, hvad der kan ske. Når færre kinesere går ud og spiser af frygt for at blive smittet, jo færre rejer vil der blive spist. Men endnu er det for tidligt at give noget bud på, hvilke konsekvenser det eventuelt vil få for os, understreger Polar Seafood-bestyrelsesformanden.

Han peger på, at Kinas centralbank netop har besluttet at pumpe 174 milliarder dollars ind i den kinesiske økonomi for at holde forbruget oppe. Det er et tiltag, der kan afbøde effekten af virus-udbredelsen.

Administrerende direktør Mikael Thinghuus fra Royal Greenland har givet sin vurdering af situationen i Kina til fødevarewatch.dk:

- Det er stadig svært at sige så meget om endnu, da det (coronavirus, red.) ikke har været tilstede i så lang tid endnu. Men det er noget, som kan komme til at påvirke os i det kinesiske marked, som er stort for os," siger Mikael Thinghuus.

Milliard-omsætning på spil

Forventningen til omsætningen på det kinesiske marked var at runde én milliard kroner i omsætning.

- Vi har knap 60 kinesiske medarbejdere her i Grønland, og ti af dem er hjemme på ferie i Kina for øjeblikket. Der kan være en forsinkelse i, at de ikke kommer tilbage som planlagt, men det påvirker helt naturligt også de tilbageværende 50 medarbejdere, som er bekymrede for, hvad der sker med deres familier i hjemlandet, siger Mikael Thinghuus til fødevarewatch.dk.